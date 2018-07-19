Поддубный и Зейналова вошли в состав жюри Khaled Alkhateb Memorial Awards

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В состав жюри Khaled Alkhateb Memorial Awards, присуждаемой телеканалом RT за лучшие репортажи из горячих точек в память о погибшем корреспонденте Халеде аль-Хатыбе, вошли известные иностранные и российские журналисты.

Оценивать работы участников будут военный корреспондент Евгений Поддубный, удостоенный за работу в Сирии и на Украине двух престижных телевизионных премий ТЭФИ, а также журналист и ведущая Ирада Зейналова, освещавшая захват заложников в школе Беслана, теракты в московском метро и другие важные международные события.

Кроме того, в жюри вошли журналист и эксперт в области международного права и внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер, руководитель ближневосточного бюро RT Пола Слиер, журналист Филип Иттнер, который делал репортажи о войне в Ираке и Афганистане, конфликтах в Сирии и на Украине, директор по развитию международной ассоциации вещателей AIB Том Рэгг и журналист, историк Виджай Прашад.

Премия вручается в трёх категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст". Церемония вручения наград состоится 30 июля.

Корреспондент RT Arabic Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела террористами в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В апреле президент России Владимир Путин посмертно наградил репортера медалью "За отвагу".