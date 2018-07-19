Путин рассказал, как внешнеполитические возможности улучшат жизнь россиян

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия должна не только войти в пятерку экономик мира, но и обеспечить стандарты качества жизни, в том числе через внешнеполитическое измерение, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"В предстоящие годы Россия не только должна прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и существенно повысить ключевые стандарты качества жизни наших граждан. Для достижения этих стратегических целей мы должны в полной мере использовать внешнеполитические возможности", — сказал он на совещании послов и постоянных представителей России в МИДе.

Президент подчеркнул важность того, чтобы работа была настроена на конкретный прагматичный результат и необходимость освоения новых рынков, расширения экспорта, доступа к передовым технологиям и инвестициям. Также Путин отметил, что Россия должна осваивать новые рынки и преодолевать препятствия для работы своих компаний за рубежом.