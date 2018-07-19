Госдума освободила жертв ЧС от пошлины за восстановление документов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении от уплаты госпошлины за восстановление документов, утраченных или испорченных в результате чрезвычайных ситуаций.

Сейчас пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации граждане освобождены от уплаты госпошлины только при обращении за получением паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность.

Закон распространяет данную льготу на случаи обращения за получением также и других документов взамен утраченных или пришедших в негодность вследствие чрезвычайной ситуации. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Одной из целей госполитики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, определенной в январе указом президента, является максимально возможное снижение размеров ущерба граждан от поражающих факторов. И, безусловно, люди, столкнувшиеся с проблемами, оказавшиеся в беде, должны получить помощь, пояснял ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Зачастую чрезвычайные ситуации приводят к резкому снижению материального достатка пострадавших, в связи с чем оплата госпошлины становится для них непосильным бременем, поясняли ранее инициаторы принятия такого закона.

Проблема необходимости уплаты госпошлины обозначилась после частичного обрушения дома в ноябре 2017 года в Ижевске из-за взрыва газа. От пострадавших в результате данной ситуации граждан, а также от уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике поступили предложения по решению соответствующей проблемы на законодательном уровне, отмечали разработчики.