Собянин на встрече с избирателями предложил создать мороженое "Москва"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кандидат-самовыдвиженец в мэры Москвы, действующий столичный градоначальник Сергей Собянин на первой встрече с избирателями в четверг на заводе мороженого поддержал идею создать мороженое под названием "Москва".

"В свое время я обратил внимание, что есть торт "Прага", "Киевский", а торта под названием "Москва" не существовало. Мы провели конкурс среди кондитеров и создали торт "Москва", он стал одним из самых популярных в столице, потом сделали конфеты "Москва". Хорошее предложение по созданию мороженого. Давайте вместе проведем конкурс, сделаем вкусную продукцию, проголосуем на "Активном гражданине", я думаю, что москвичи поддержат", — сказал Собянин.

Собянин ранее заявлял, что все наказы и пожелания москвичей, собранные волонтёрами, будут учтены в городских программах. По его словам, часть работы по предложениям москвичей власти постараются выполнить до выборов, остальные наказы войдут в дальнейшие городские программы. Предполагается, что предвыборную программу Собянина сформируют до 1 августа, в неё войдут все ключевые направления и программы, начатые мэром, в частности такие, как экология и транспорт. Избирательный штаб Сергея Собянина заработал в Москве 15 июня.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября, в единый день голосования.