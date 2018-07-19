В Забайкалье ввели режим обеззараживания воды на водозаборах

ЧИТА, 19 июл — РИА Новости. Режим обеззараживания введен на водозаборах Читы, Сретенска, Шилки и Кокуя Забайкальского края в связи с попаданием в зону затопления, сообщает пресс-служба губернатора.
Также из почвы отобрано 35 проб, по 26 завершены исследования, из них пять не соответствуют по микробиологическим показателям.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что уровни инфекционной заболеваемости не превышают показателей июня-июля 2017 года.
Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остается группировка спасателей из разных регионов Сибири. Власти Забайкалья 18 июля предупредили о возможной второй волне паводка в связи с интенсивными осадками в течение трех ближайших суток. Общий ущерб от первой волны оценен в более чем миллиард рублей.