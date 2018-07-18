Власти Североуральска отметили отсутствие ажиотажа в пунктах выдачи воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Ажиотажа в пунктах выдачи воды в городе Североуральск, где из-за обвала русла реки возникли проблемы с питьевой водой, не наблюдается, сообщает в среду министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.
"В Североуральске, где ведутся работы по восстановлению водоснабжения, в настоящее время работают два пункта выдачи питьевой воды – на площади Мира в центре города и в поселке Черемухово. При этом ажиотажа здесь не наблюдается. Коммунальщики и местные власти отмечают, что ремонт будет завершен уже 19 июля, а также обращают внимание на то, что горячая вода из системы центрального водоснабжения полностью соответствует всем нормам и пригодна для употребления в пищу после кипячения", — говорится в сообщении регионального министерства.
Как ранее отмечал первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, контроль областного правительства за ситуацией с питьевым водоснабжением Североуральска и прилегающих к нему поселков Калья, 3-й Северный и Крутой Лог будет снят только после того, как вода в системе станет соответствовать всем санитарным нормам.