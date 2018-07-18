Эксперт оценил уровень безработицы в Москве

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Безработица в Москве снизилась и стала самой низкой в регионе, при этом рынок вакансий растет, заявил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько.
Он отметил, что по намеченным высвобождениям "фактически в четыре раза с 2016 года тренд на уменьшение".
Также он сообщил, что позитивные тренды отмечаются на рынке труда. Так, количестве заявленных вакансий в 2016 году составляло 299 тысяч. "В 2017 году мы закрыли 398 тысяч вакансий… Только за полугодие 2018 года, в настоящее время мы получили 250 тысяч, в первом полугодии всегда определенное затишье, я думаю, что по количеству заявленных вакансий 2018 год будет достаточно продуктивным", — заключил Бесштанько.
Ранее заместитель мэра столицы по социальной политике Леонид Печатников сообщил, что уровень безработицы в Москве снизился до минимальных 1,3%, предложений на рынке вакансий в 6,4 раза больше числа безработных.