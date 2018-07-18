В Североуральске сформировали необходимый запас питьевой воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Необходимый запас питьевой воды в городе Североуральск Свердловской области, где начались проблемы с водой, сформирован, сообщает в среду департамент информполитики губернатора региона.
По данным ГУМЧС по Свердловской области, в понедельник в Североуральске произошел провал в канале реки Калья. В результате речная вода попала в водозабор и, как следствие, ухудшилось качество питьевой воды.
"Вода для хозяйственно-бытовых нужд в населенные пункты Североуральского округа подается в полном объеме. Во всех социальных учреждениях необходимый запас питьевой воды сформирован, подвоз ее для жителей также организован", — говорится в сообщении.
Тем не менее, отмечает первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, контроль областного правительства за ситуацией с питьевым водоснабжением Североуральска и прилегающих к нему поселков Калья, 3-й Северный и Крутой Лог будет снят только после того, как вода в системе станет соответствовать всем санитарным нормам.
Подвоз воды североуральцам осуществляет МУП "Комэнергоресурс". Представителям торговых сетей поставлена задача о дополнительных завозах в магазины бутилированной воды. Кроме того, жители оповещены о местах размещения родниковых источников вод, уточняют власти.