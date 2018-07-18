В летном училище в Краснодаре открыли бюст героя России Филипова

КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Бюст Героя России Романа Филипова, сбитого террористами в Сирии и героически погибшего, открыт в краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков им. А.К. Серова (КВВАУЛ), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как ранее сообщалось, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь, которые, как сообщает пресс-служба краснодарской мэрии, вместе с родителями героя приехали на открытие бюста.

"Бюст установлен на Аллее Славы Краснодарского высшего военного училища лётчиков", — информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что Филипов окончил это училище в 2006 году.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова является единственным в стране многопрофильным вузом, готовящим военных летчиков для России, стран дальнего и ближнего зарубежья. С 2017 годы училище проводит обучение также девушек-пилотов. Как сообщается на его сайте, за годы существования училище выпустило более 26 тысяч авиационных специалистов, из них более 17 тысяч летчиков. Среди выпускников — 137 Героев и пять дважды Героев Советского Союза, восемь космонавтов, 23 летчика-испытателя.