В Суздале пройдет фестиваль воздухоплавателей "Золотое кольцо России"

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Участники фестиваля воздухоплавателей "Золотое кольцо России", который стартует в среду в Суздале, смогут увидеть красоты древних городов с высоты птичьего полета, а также получить графский титул, сообщили организаторы.

Фестиваль пройдет в семнадцатый раз. До этого его площадками были города Ярославской области, но в этом году к празднику присоединится Владимирская область. Фестиваль стартует в Суздале в 18.00 мск.

"Зрелищное мероприятие, которое предыдущие 16 лет проходило в Ярославской области, впервые развернется на Ильинском лугу. В небо над Суздалем поднимутся 15 гигантских воздушных шаров. Аэронавты отправятся в Переславль-Залесский, а затем в Ростов Великий", — говорится в сообщении администрации Владимирской области.

По данным федерации воздухоплавания Ярославской области, идея фестиваля этого года заключается в объединении городов "Золотого кольца" на основе путешествий по воздуху.

"Вас ждут яркие эмоции и незабываемые впечатления от полёта на аэростате над живописными видами озер Неро и Плещеево, монастырями и церквями древних городов", — обещают организаторы.

В программе праздника – шоу "Ночное свечение аэростатов", а также "Воздушная опера", когда шары будут проплывать по небу под звуки оперных арий.

Переславский пилот Андрей Петренко рассказал РИА Новости, что большим успехом каждый год у участников фестиваля пользуется церемония посвящения в воздухоплаватели. Она проводится после приземления аэростата.

"Пилот рассказывает пассажирам краткую историю воздухоплавания, периодически задавая вопросы на сообразительность, а потом все пьют шампанское и получают грамоты", — рассказал Петренко. Вместе с грамотой участнику полета вручается сертификат, согласно которому ему присваивается графский титул по названию того населенного пункта, где аэростат приземлился.

Пилот пояснил, что идея о присвоении графского титула, которая сегодня является шуткой, на самом деле берет свое начало в истории воздухоплавания. Во время зарождения воздухоплавания, в XVIII веке, король Франции Людовик XVI после успешного полета воздухоплавателей в Париже даровал им дворянский титул и земли.