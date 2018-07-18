ДВОРИКИ (Владимирская область), 18 июл — РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассчитывает, что через шесть лет число россиян, покупающих легальный контент в интернете, вырастет до 45 миллионов, что составит порядка половины активных пользователей сети в стране.

"Количество людей, которые покупают легальные продукты в интернете… за шесть лет увеличилось с 6 миллионов до 30 миллионов. Мы в принципе очень надеемся продолжать наши усилия. Будем стремиться к тому как министерство, чтобы в следующие шесть лет хотя бы 40-45 миллионов у нас стало. Это будет примерно половина на тот момент активных пользователей интернета, что является очень хорошим показателем", — сказал Волин в среду на Всероссийском образовательном молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Он также отметил, что цифровая экономика в России будет развиваться независимо от того, участвует в этом государство или нет, однако для ее развития нужны не столько деньги, сколько "мозги".

"И здесь самая главная, наверное, роль, которая принадлежит государству, должна заключаться в усиленном производстве этих "мозгов", а процесс этот называется образование", — сказал Волин. Вторая по значимости задача государства — сделать так, чтобы "мозги из страны не утекали", для этого, по его словам, необходимо создание благоприятных условий для IT-специалистов.

Говоря о перспективах цифрового развития России, Волин отметил, что сегодня 80% населения страны имеют доступ к интернету.