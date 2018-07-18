"Голос Америки" не подал отчет в связи со статусом иноагента

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Все СМИ-иностранные агенты, кроме "Голоса Америки", предоставили в Минюст РФ необходимые отчеты в связи со своим статусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Там отметили, что "Голос Америки" отчеты на сегодняшний день в Минюст РФ не представил.

"Вопрос о применении мер реагирования в отношении указанного иностранного средства массовой информации будет рассмотрен Минюстом России в установленные действующим законодательством сроки", — информирует министерство.

Минюст 6 июля сообщал, что из девяти СМИ, признанных иностранными агентами в РФ, отчёты в министерство направила только "Радио Свобода". Они сделали это с нарушением сроков, уже после того, как был составлен протокол, за что мировой суд Москвы оштрафовал радиостанцию на 100 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в конце ноября минувшего года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, на признание RT America иностранным агентом.