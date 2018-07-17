ФАС рассмотрит дело против "Р-Фарм" и Минздрава по госзакупкам лекарств

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России 30 августа рассмотрит дело в отношении фармацевтической компании "Р-Фарм" (один из крупнейших российских дистрибьюторов и производителей лекарств) и Минздрава, сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

"Дело очень сложное, там очень много документов, дело касается разных правонарушений. Наиболее сложным является (дело — ред.), связанное с Минздравом. Первое публичное заседание по делу у нас будет 30 августа. Дальше уже начнется процесс", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

В середине июня ФАС возбудила дело против "Р-Фарм" и Минздрава по признакам сговора в сфере госзакупок лекарств. Ранее в ФАС сообщали, что в ходе внеплановой проверки Минздрава выявили признаки антиконкурентного соглашения, которое могло создать группе компаний "Р-Фарм" преимущества при участии в госзакупках лекарств.

Минздрав называл информацию о сговоре министерства с "Р-Фарм" не соответствующей действительности и обвинял ФАС в том, что проверка была проведена с нарушениями. В "Р-Фарм" РИА Новости заявляли, что не обсуждали с Минздравом какие-либо преимущественные условия участия в госзакупках лекарств и готовы дать ФАС все необходимые сведения.