ФАС рассмотрит дело против "Р-Фарм" и Минздрава по госзакупкам лекарств

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России 30 августа рассмотрит дело в отношении фармацевтической компании "Р-Фарм" (один из крупнейших российских дистрибьюторов и производителей лекарств) и Минздрава, сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.
В середине июня ФАС возбудила дело против "Р-Фарм" и Минздрава по признакам сговора в сфере госзакупок лекарств. Ранее в ФАС сообщали, что в ходе внеплановой проверки Минздрава выявили признаки антиконкурентного соглашения, которое могло создать группе компаний "Р-Фарм" преимущества при участии в госзакупках лекарств.
Минздрав называл информацию о сговоре министерства с "Р-Фарм" не соответствующей действительности и обвинял ФАС в том, что проверка была проведена с нарушениями. В "Р-Фарм" РИА Новости заявляли, что не обсуждали с Минздравом какие-либо преимущественные условия участия в госзакупках лекарств и готовы дать ФАС все необходимые сведения.