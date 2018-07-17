Бывшая жена Грудинина прокомментировала их развод

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Удовлетворение судом иска о расторжении брака было вполне ожидаемым, заявила телеканалу "360" бывшая жена экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина Ирина.

"Сейчас мы ждем решения суда, так как судья попросила какое-то время для того, чтобы подготовить это решение. Дальше в зависимости от этого решения будем как-то координировать свои действия", — подчеркнула она, отметив, что все попытки договориться с бывшим супругом окончились безрезультатно.

Грудинина признала, что подача иска была для нее большой неожиданностью. Он также подтвердила, что на всех этапах предвыборной деятельности политика она была заявлена как его официальная супруга.

"Я думаю, для своей дальнейшей политической деятельности Павел Николаевич решил снять с себя это, потому что для него это составляет какой-то вопрос", — добавила бывшая супруга политика.

В понедельник мировой суд Бабушкинского района Москвы принял решение о разводе директора ЗАО "Совхоз имени Ленина", экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с женой. Заявление о разводе было подано в мае, у пары есть двое взрослых детей.