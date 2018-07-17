Рязанская область уделяет особое внимание охране природы

РЯЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Власти Рязанской области уделяют особое внимание сохранению уникальных природных территорий края, сообщил во вторник на встрече с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным губернатор региона Николай Любимов.
"Схема разработана с учетом стратегии развития региона и предусматривает в перспективе строительство современных сортировочных комплексов, перерабатывающего завода, создание площадок под новые полигоны", — говорится в сообщении.
Непосредственно в Рязани, помимо борьбы с несанкционированными свалками, ведется работа по укреплению "зеленого пояса". Общая площадь лесопарковой зоны составила более 68 тысяч гектаров.
"В области выстроен системный подход к сохранению уникальных природных территорий. В текущем году планируют создать новый памятник природы регионального значения "Дубки" (Рязанский район) площадью 130 гектаров, уже созданы две особо охраняемые природные территории (ООПТ) "Солотчинский парк" (Рязанский район) и "Норинский лес" (Клепиковский район), расширены границы территории "Сынтульское озеро – пруд" (Касимовский район)", — информирует облправительство.
В числе наиболее проблемных вопросов Любимов назвал угрозу подтопления ряда населенных пунктов на реке Мокша. В частности, для предотвращения обрушения берегов в райцентре Кадом необходимо возведение гидротехнического сооружения.
"Следующим шагом по обеспечению безопасности территории должно стать укрепление берегов. Проект разработан и откорректирован за счет областных средств. В настоящее время регион готов начать первый этап строительства за свой счет, при этом необходимо федеральное софинансирование. Стоимость первого этапа оценивается в 25 миллионов рублей. Цена всего проекта – более 190 миллионов рублей", — сообщает правительство региона.
Как отмечают областные власти, по итогам встречи Дмитрий Кобылкин поручил проработать возможности финансовой поддержки Рязанской области.
Другие новости региона читайте здесь >>