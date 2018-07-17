Рязанская область уделяет особое внимание охране природы

РЯЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Власти Рязанской области уделяют особое внимание сохранению уникальных природных территорий края, сообщил во вторник на встрече с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным губернатор региона Николай Любимов.

Вопросы экологической политики Рязанской области обсуждались 17 июля в ходе встречи губернатора и министра природных ресурсов и экологии РФ. В частности, речь шла о работе по переходу региона на новую систему обращения с отходами, в том числе — твердыми коммунальными отходами. В Рязанской области территориальная схема разработана в 2017 году, в настоящее время завершается формирование ее электронной модели и создание регионального кадастра отходов.

"Схема разработана с учетом стратегии развития региона и предусматривает в перспективе строительство современных сортировочных комплексов, перерабатывающего завода, создание площадок под новые полигоны", — говорится в сообщении.

Непосредственно в Рязани, помимо борьбы с несанкционированными свалками, ведется работа по укреплению "зеленого пояса". Общая площадь лесопарковой зоны составила более 68 тысяч гектаров.

"В области выстроен системный подход к сохранению уникальных природных территорий. В текущем году планируют создать новый памятник природы регионального значения "Дубки" (Рязанский район) площадью 130 гектаров, уже созданы две особо охраняемые природные территории (ООПТ) "Солотчинский парк" (Рязанский район) и "Норинский лес" (Клепиковский район), расширены границы территории "Сынтульское озеро – пруд" (Касимовский район)", — информирует облправительство.

Как отмечают областные власти, предотвращению чрезвычайных ситуаций в лесах во время пожароопасного сезона способствует усовершенствование системы видеонаблюдения, на данный момент зона покрытия камерами составляет 97%. В патрулировании задействованы, кроме традиционной авиации, беспилотники.

В числе наиболее проблемных вопросов Любимов назвал угрозу подтопления ряда населенных пунктов на реке Мокша. В частности, для предотвращения обрушения берегов в райцентре Кадом необходимо возведение гидротехнического сооружения.

"Следующим шагом по обеспечению безопасности территории должно стать укрепление берегов. Проект разработан и откорректирован за счет областных средств. В настоящее время регион готов начать первый этап строительства за свой счет, при этом необходимо федеральное софинансирование. Стоимость первого этапа оценивается в 25 миллионов рублей. Цена всего проекта – более 190 миллионов рублей", — сообщает правительство региона.

Вопросы предотвращения экологического ущерба в райцентре Кадом был взят на контроль федеральными структурами после чрезвычайной ситуации 2012-2013 годов, когда в результате весеннего половодья пострадали дома и инфраструктура поселка. Населению помогли восстанавливать разрушенное жилье, а для увеличения пропускной способности реки Мокша за счет федеральных средств была проведена расчистка русла. Следующим шагом обеспечения безопасности территории и должно стать берегоукрепление.

Как отмечают областные власти, по итогам встречи Дмитрий Кобылкин поручил проработать возможности финансовой поддержки Рязанской области.

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