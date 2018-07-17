Роструд хочет создать в общероссийской базе вакансий опции для пенсионеров

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роструд РФ планирует создать опции для пенсионеров по трудоустройству в общероссийской базе вакансий "Работа в России", сказал руководитель ведомства Всеволод Вуколов на заседании в партии "Единая Россия".

Роструд рассказал, что в общероссийской базе вакансий сейчас порядка 1,5 миллиона активных вакансий.

"Здесь планируем ввести определенные опции для пенсионеров… По инвалидам мы уже имели такой опыт, по инвалидам мы сегодня посмотрели и выделили те предприятия, где есть отклики, и инвалид сегодня может полностью этим пользоваться. И хотелось бы сказать, что у нас скакнуло на 50% — больше инвалидов трудоустроили, чем в году, когда это опцию внедрили. Эта база у нас совершенно бесплатная и предприниматели ей активно пользуются", — сказал Вуколов.