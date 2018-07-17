Регионы получат более 500 миллиардов рублей на ремонт дорог

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Регионы России в ближайшие шесть лет получат дополнительно 514 миллиардов рублей из бюджета РФ на приведение региональных дорог в нормативное состояние, сообщил журналистам после заседания комитета Госдумы по транспорту глава Минтранса Евгений Дитрих.

"514 миллиардов рублей закладывается за шесть лет — дополнительные средства помощи из федерального бюджета регионам на приведение региональных дорог в нормативное состояние. Это дополнительные ассигнования, которые Федеральный дорожный фонд должен отдать субъектам РФ в течение шести лет", — сказал министр.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года).

Выступая на комитете по транспорту, Дитрих отметил, что из существующих 511 тысяч километров региональных и муниципальных дорог в РФ на начало года "в нормативе" было 43%, а к концу года, когда начнется реализация указов президента, эта доля повысится до 43,6%. Таким образом, для доведения более половины сети до норматива необходимо будет отремонтировать около 40 тысяч километров региональных автодорог.

"Исходя из средних расходов субъектов РФ на текущее содержание и ремонт автодорог, определена общая потребность в средствах, которые федерация должна предоставить регионам для того, чтобы обеспечить эти показатели. Это около 514 миллиардов рублей за шесть лет. Это позволит привести в нормативное состояние 39,4 тысячи километров автомобильных дорог регионального значения", — заключил министр.