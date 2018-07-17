В ЕР предложили стимулировать принятие на работу людей старше 50 лет

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В партии " Единая Россия" предложили меры, стимулирующие работодателей к принятию на работу сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, а также к продолжению трудовой деятельности таких работников старше 50 лет.

"Минфину России совместно с Минтрудом, Минздравом, Минэкономразвития, Пенсионным фондом и Фондом социального страхования РФ на переходный период реформы до 2034 года законодательно зафиксировать ряд преференций и льгот для работодателей и их сотрудников старше 50 лет в целях стимулирования продолжения легальной трудовой деятельности граждан пенсионного возраста", — следует из проекта перечню рекомендаций, предлагаемого к утверждению по итогам заседания внутрипартийной платформы партии "Единая Россия".

Также, согласно данному проекту Минтруду России, Роструду в трудовом кодексе РФ регламентировать возможность увольнение работников государственных компаний и учреждений в возрасте старше 50 лет "только при условии обучения этих работников за счет государственных средств основам предпринимательской деятельности или по программе профессиональной переподготовки, выбранной работником",- говорится в проекте.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными и начнутся с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.