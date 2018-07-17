"Единая Россия" обобщит более 600 предложений по пенсионной системе

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 600 предложений по изменению пенсионного законодательства поступило в "Единую Россию", которые партия обобщит и направит ко второму чтению законопроекта, сообщил замсекретаря генерального совета ЕР Евгений Ревенко на заседании предпринимательской платформы партии.
Он уточнил, что большинство предложений регионов касаются обеспечения рабочих мест и системы социальных льгот для людей предпенсионного возраста, пенсионеров и молодежи, вывода "из тени" самозанятых. Также в регионах предлагают увеличить размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума, установить налоговые льготы для работодателя в отношении людей пенсионного возраста, разработать пакет мер, направленных на максимальную легализацию трудовых отношений и оплаты труда.
"В свою очередь граждане через сайты региональных отделений предлагают внедрить систему переобучения лиц предпенсионного возраста, разработать механизм ответственности за негласный возрастной ценз при приеме на работу, создать общедоступную базу вакансий для лиц предпенсионного и пенсионного возраста и молодежи", — сказал замсекретаря генсовета ЕР.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
Минфин, по словам Силуанова, в 2018 году подготовит для внесения в ГД проект о добровольных пенсионных накоплениях и разработает систему их страхования, в рамках которой государство будет гарантировать сохранность пенсионного капитала, а также возможность досрочных выплат в случае непредвиденных обстоятельств. Он также сообщил, что правительство планирует увеличить размер пособия по безработице для граждан, которые останутся без работы незадолго до выхода на пенсию.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.