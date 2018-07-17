Костромские власти принимают меры для повышения качества питьевой воды

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Строительство, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, которые активно ведутся в Костромской области, позволяют повысить качество питьевой воды, говорится в официальном ответе администрации региона на запрос РИА Новости.

Издание "Известия", со ссылкой на ежегодный доклад Роспотребназдзора за 2017 год, опубликовало список регионов с самой грязной питьевой водой. Возглавила его, как пишет издание, Вологодская область, за ней следуют Костромская область и Карачаево-Черкесская республика, а затем – Курганская область. В Костромской области, по данным ведомства, доля жителей региона, обеспеченных безопасной питьевой водой, в 2017 году составила 66,7%. В целом по стране этот показатель составил 91,5%.

По данным костромского областного департамента топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, в регионе вопрос обеспечения населения качественной и безопасной водой находится на особом контроле властей.

"В прошлом году в дома жителей области из поверхностных и подземных источников поставлено 51,5 млн кубометров воды. Очистку прошло 68% от общего объема поднятой воды – 34,9 млн кубометров", — говорится в сообщении.

Власти подчеркивают, что в том же докладе Роспотребнадзора Костромская область отмечена и как регион, в котором "качественно решают вопрос обеспечения населения чистой водой". По данным ведомства, в 2017 году в Костромской области успешно завершилось строительство, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения. Такие работы проводятся в том числе и в рамках областной целевой программы "Чистая вода".

Отмечается, что к модернизации систем водоснабжения привлекаются концессионеры. Кроме того, большой блок вопросов, связанных с повышением качества воды, решается за счет реализации проектов, основанных на местных инициативах.

"В настоящее время ресурсоснабжающими организациями Костромской области разработано 45 программ производственного контроля качества воды, согласовано с органами санитарно-эпидемиологического надзора – 34 программ. Остальные программы дорабатываются или направлены на согласование", — говорится в сообщении.

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