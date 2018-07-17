В КЧР прокомментировали выводы Роспотребнадзора о качестве воды в регионе

НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии не во всем согласны с выводами Роспотребнадзора о плохом качестве питьевой воды в регионе, сообщила РИА Новости заместитель министра строительства КЧР Зульфира Батчаева.

Ранее издание "Известия" со ссылкой на ежегодный доклад Роспотребназдзора за 2017 год опубликовало список регионов с самой грязной питьевой водой. Возглавила его, как пишет издание, Вологодская область, за ней следуют Костромская область и Карачаево-Черкессия, а затем — Курганская область. В КЧР, по данным ведомства, доля жителей региона, обеспеченных безопасной питьевой водой, в 2017 году составила 66,7%. В целом по стране этот показатель составил 91,5%.

"Мы не совсем согласны с этими выводами Роспотребнадзора, так как получаем от ресурсоснабжающих организаций, которые также проводят замеры воды и направляют их на лабораторные испытания, другие данные. Бывает так, что одна и та же лаборатория по итогам исследований воды из одного и того же места дает им и Роспотребнадзору разные результаты, так как замеры производятся в разные дни", — сказала Батчаева.

Она отметила, что на качество питьевой воды также влияет время года и состояние водопроводных сетей. "К примеру, во время паводков вода может быть немного мутной, ее качество также ухудшается во время коммунальных аварий и ремонта сетей", — пояснила замминистра.

По ее словам, вода лучшего качества отмечается в Черкесске, в Малокарачаевском районе и на Домбае.

Заместитель министра также отметила, что износ водопроводных сетей в регионе составляет от 70 до 80%. "Власти республики предпринимают усилия по модернизации и реконструкции сетей, разработаны соответствующие программы, но имеющихся средств недостаточно для того, чтобы решить проблему в короткие сроки", — заметила Батчаева.

Другие новости региона читайте здесь>>