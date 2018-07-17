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Общество

RT и Петр Налич представили видеоклип из фотографий семьи Романовых

(обновлено: 17:02 17.07.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтудия телеканала RT в Москве. Архивное фотоСтудия телеканала RT в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Телеканал RT и музыкант Петр Налич представили видеоклип на композицию Romanovs Lullaby ("Колыбельная Романовых"). 

Видео состоит из анимированных фотографий царской семьи. Клип в VR-формате запустили в завершение мультимедийной кроссплатформенной инициативы #Romanovs100. Он появился в аккаунтах проекта в соцсетях в ночь с 16 на 17 июля – в столетнюю годовщину расстрела семьи Романовых.

"Помимо общего музыкального оформления проекта, мы хотели написать отдельную песню о детстве, чтобы мелодия отражала жизнь великих княжон и цесаревича Алексея. Я создал несколько музыкальных эскизов, и к одному из них авторы #Romanovs100 написали текст", — рассказал Налич. Помимо Romanovs Lullaby, для проекта RT музыкант написал 15 мелодий.

По словам автора идеи #Romanovs100 Кирилла Карнович-Валуа, Romanovs Lullaby — это очень светлая композиция, "незатейливая колыбельная песенка про луну, море, звезды".

Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей следуют из Успенского собора в Николаевский дворец
© РИА Новости
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RT запустил конкурс на лучшую колоризацию фотографий семьи Романовых

"В качестве визуального ряда мы решили совместить фотографии с анимацией в формате виртуальной реальности. В итоге у нас получился сон-фантазия, который снится царевичу. Этим клипом мы хотели поставить светлую точку в проекте. Добрую. С надеждой и любовью", — пояснил идею видеоклипа Карнович-Валуа.

Он добавил, что над анимацией для Romanovs Lullaby работала студия Great Gonzo и художник Денис Семенов. По словам автора идеи #Romanovs100, осенью планируется релиз панорамной версии клипа.

Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проект RT #1917LIVE завоевал премию Digiday Content Marketing Awards
В рамках проекта телеканал RT также снял три видеоролика в стилистике и технике начала ХХ века. По словам режиссера-постановщика Александра Скрябина, чтобы воссоздать реальные снимки, команда RT не только искала актеров, похожих на героев фотографий, но и тщательно реконструировалf костюмы, а также работала в исторических интерьерах эпохи царской семьи.

"Мы снимали так, как если бы эти съемки проходили в начале 1900-х. Кинопленка и механическая камера, реквизит — точная копия изготовленных руками сестер Романовых и цесаревичем предметов. Все это в совокупности помогло нам сквозь время взглянуть на события вековой давности и оживить фотографии, которые лежали в основе каждого из коротких фильмов", — объяснил Скрябин.

В проекте RT также принимала участие бразильский фотоколорист Марина Амарал. Она оценивала работы конкурсантов, занимающихся цифровым раскрашиванием исторических снимков. Амарал также доработала фотографии, которые Анастасия Романова частично раскрасила акварелью.

Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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К завершению #Romanovs100 RT представил серию из четырех постеров "Император", "Императрица", "Сестры", "Царевич", созданных с помощью раннего фотографического процесса — амбротипии. Каждое из изображений воссоздает образ членов царской семьи через личные предметы.

Проект #Romanovs100 был запущен телеканалом RT в сотрудничестве с Государственным архивом России в апреле 2018 года и был приурочен  к столетней годовщине расстрела царской семьи. #Romanovs100 реализовывался на четырех социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В соцсетях публиковались редкие снимки из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. Над проектом работала команда международного проекта RT #1917LIVE.

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