RT и Петр Налич представили видеоклип из фотографий семьи Романовых

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Телеканал RT и музыкант Петр Налич представили видеоклип на композицию Romanovs Lullaby ("Колыбельная Романовых").

Видео состоит из анимированных фотографий царской семьи. Клип в VR-формате запустили в завершение мультимедийной кроссплатформенной инициативы #Romanovs100. Он появился в аккаунтах проекта в соцсетях в ночь с 16 на 17 июля – в столетнюю годовщину расстрела семьи Романовых.

"Помимо общего музыкального оформления проекта, мы хотели написать отдельную песню о детстве, чтобы мелодия отражала жизнь великих княжон и цесаревича Алексея. Я создал несколько музыкальных эскизов, и к одному из них авторы #Romanovs100 написали текст", — рассказал Налич. Помимо Romanovs Lullaby, для проекта RT музыкант написал 15 мелодий.

По словам автора идеи #Romanovs100 Кирилла Карнович-Валуа, Romanovs Lullaby — это очень светлая композиция, "незатейливая колыбельная песенка про луну, море, звезды".

"В качестве визуального ряда мы решили совместить фотографии с анимацией в формате виртуальной реальности. В итоге у нас получился сон-фантазия, который снится царевичу. Этим клипом мы хотели поставить светлую точку в проекте. Добрую. С надеждой и любовью", — пояснил идею видеоклипа Карнович-Валуа.

Он добавил, что над анимацией для Romanovs Lullaby работала студия Great Gonzo и художник Денис Семенов. По словам автора идеи #Romanovs100, осенью планируется релиз панорамной версии клипа.

В рамках проекта телеканал RT также снял три видеоролика в стилистике и технике начала ХХ века. По словам режиссера-постановщика Александра Скрябина, чтобы воссоздать реальные снимки, команда RT не только искала актеров, похожих на героев фотографий, но и тщательно реконструировалf костюмы, а также работала в исторических интерьерах эпохи царской семьи.

"Мы снимали так, как если бы эти съемки проходили в начале 1900-х. Кинопленка и механическая камера, реквизит — точная копия изготовленных руками сестер Романовых и цесаревичем предметов. Все это в совокупности помогло нам сквозь время взглянуть на события вековой давности и оживить фотографии, которые лежали в основе каждого из коротких фильмов", — объяснил Скрябин.

В проекте RT также принимала участие бразильский фотоколорист Марина Амарал. Она оценивала работы конкурсантов, занимающихся цифровым раскрашиванием исторических снимков. Амарал также доработала фотографии, которые Анастасия Романова частично раскрасила акварелью.

К завершению #Romanovs100 RT представил серию из четырех постеров "Император" "Царевич" , созданных с помощью раннего фотографического процесса — амбротипии. Каждое из изображений воссоздает образ членов царской семьи через личные предметы.

Проект #Romanovs100 был запущен телеканалом RT в сотрудничестве с Государственным архивом России в апреле 2018 года и был приурочен к столетней годовщине расстрела царской семьи. #Romanovs100 реализовывался на четырех социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В соцсетях публиковались редкие снимки из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. Над проектом работала команда международного проекта RT #1917LIVE.