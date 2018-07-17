Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в четверг на очередном заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации представит свои предложения в план мероприятий Десятилетия детства, сообщила пресс-служба детского омбудсмена во вторник.

По данным аппарата Кузнецовой, накануне она обсудила план мероприятий Десятилетия детства с помощником председателя Совета Федерации Виктором Конопацким.

"Предложения детского омбудсмена будут представлены 19 июля на заседании Палаты молодых законодателей с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко", — говорится в сообщении.

Как отмечают в аппарате детского омбудсмена, участники заседания поднимут вопросы качества медицинского обслуживания, питания, обеспечения безопасности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в том числе обсудят план мероприятий Десятилетия детства.

Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.