В МЧС отметили нехватку сотрудников в Госпожнадзоре

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госпожнадзору требуется увеличить штат сотрудников для качественного выполнения задач, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактикой работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Сегодня почти 70% пожаров и 90% случаев гибелей людей на них происходят в жилом секторе. Это требует более активной профилактической работы с населением, в системе образования и здравоохранения, в социальной сфере. Для более качественного выполнения основных задач Госпожнадзора требуется увеличение штата инспекторов", — сказал Еникеев во время пресс-конференции.
Еникеев также добавил, что количество пожаров снизилось на 33% за пять лет, погибших из-за пожаров людей — на 18%, число травмированных — на 23%.