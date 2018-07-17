МЧС нашло нарушения на каждом втором объекте с массовым пребыванием людей

Сотрудник противопожарной службы у эвакуационного выхода во время учений в торговом центре Галерея Краснодар

Сотрудник противопожарной службы у эвакуационного выхода во время учений в торговом центре Галерея Краснодар

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Спасатели нашли нарушения пожарной безопасности на каждом втором объекте с массовым пребыванием людей во время всероссийской проверки, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактикой работы МЧС России Ринат Еникеев.

Ранее МЧС пролило до 30 июля массовую проверку торговых центров по всей России, которая началась после пожара в "Зимней вишне".

"Всего предстоит проверить около 90 тысяч таких объектов, почти на 70 тысячах проверки уже прошли. Почти на каждом втором выявлены нарушения — всего почти 280 тысяч нарушений", — сказал Еникеев во время пресс-конференции.

По его словам, почти на 700 объектах установлены нарушения противопожарных требований, устранить которые можно только с помощью реконструкции с большими затратами.

"Судами приняты решения о приостановке эксплуатации 458 объектов. Деятельность 294 зданий, детских игровых зон и кинозалов уже приостановлена", — сказал Еникеев.

Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей проводятся МЧС совместно с прокуратурой по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.