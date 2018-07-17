Представитель дома Романовых рассказал о желающих стать "их потомками"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Множество людей, выдающих себя за потомков царской семьи Романовых, по-прежнему обращаются в Объединение членов рода Романовых, сообщила журналистам внучка великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны Ольга Романова.
В свою очередь представитель Объединения членов рода Романовых в России Иван Арцишевский сказал, что до сих пор многие псевдопотомки выходят "из класса Анастасий, появляются потомки царевичей". Некоторые объявляют себя внебрачными детьми и внуками Николая Второго из сибирских деревень. "Их так много, что про всех можно издать книгу", — добавил он.
"Официальная позиция Романовых заключается в том, что в Екатеринбурге были расстреляны все члены царской семьи. Потомков у Николая II нет", — заявил Арцишевский.
Как отметила Ольга Романова, Объединение членов рода Романовых не претендует на власть в России, а ставит целью сохранение и объединение семьи. "Мой отец всегда говорил, что после революции русские сами определят, что им делать с формой правления. Мы претендовать не будем", — сказала Романова.
В ночь с 16 на 17 июля исполнилось ровно 100 лет со дня гибели царской семьи. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что экспертизы подтвердили подлинность останков последнего русского императора Николая II и его семьи.