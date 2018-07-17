Представитель дома Романовых рассказал о желающих стать "их потомками"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Множество людей, выдающих себя за потомков царской семьи Романовых, по-прежнему обращаются в Объединение членов рода Романовых, сообщила журналистам внучка великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны Ольга Романова.

"Желающих быть потомками Романовых много, не могу назвать их по имени. Особенно во время событий вроде годовщины убийства царской семьи, они просто выскакивают на поверхность", — сказала Романова.

В свою очередь представитель Объединения членов рода Романовых в России Иван Арцишевский сказал, что до сих пор многие псевдопотомки выходят "из класса Анастасий, появляются потомки царевичей". Некоторые объявляют себя внебрачными детьми и внуками Николая Второго из сибирских деревень. "Их так много, что про всех можно издать книгу", — добавил он.

"Официальная позиция Романовых заключается в том, что в Екатеринбурге были расстреляны все члены царской семьи. Потомков у Николая II нет", — заявил Арцишевский.

Как отметила Ольга Романова, Объединение членов рода Романовых не претендует на власть в России, а ставит целью сохранение и объединение семьи. "Мой отец всегда говорил, что после революции русские сами определят, что им делать с формой правления. Мы претендовать не будем", — сказала Романова.

В ночь с 16 на 17 июля исполнилось ровно 100 лет со дня гибели царской семьи. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что экспертизы подтвердили подлинность останков последнего русского императора Николая II и его семьи.