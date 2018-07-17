Объекты ЧМ на Кубани будут востребованы и после мундиаля, заявил губернатор

Стадион Фишт во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии

Стадион Фишт во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии

КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Реконструированный стадион "Фишт" в Сочи и тренировочные базы будут востребованы и после чемпионата мира по футболу, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"У Краснодарского края уже есть успешный опыт использования олимпийского наследия – объекты, построенные к Играм, продолжают активно функционировать и сегодня. Поэтому сомнений, что реконструированный стадион "Фишт", тренировочные базы будут востребованы и после чемпионата мира, у нас нет в принципе", — сказал Кондратьев.

По его словам, региональные власти еще на этапе строительства решили передать площадки в Анапе и Геленджике воспитанникам детских спортивных школ.

"Уверен, сам факт того, что они занимаются там, где тренировались звезды мирового футбола, будет заряжать ребят на новые победы. Что касается стадиона "Фишт", то он сам по себе уже, конечно, стал легендой. Олимпийские игры, Кубок конфедераций, чемпионат мира – история современной России и Краснодарского края создавалась именно здесь", — отметил губернатор.

Он также добавил, что сейчас на финальной стадии идут переговоры с футбольным клубом. "Надеемся, что в скором времени у "Фишта" появится своя команда", — заключил глава региона.

Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимали 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.

Всего на стадионе "Фишт" в Сочи прошло шесть матчей чемпионата мира по футболу. Последняя игра — четвертьфинал — состоялась 7 июля между сборными России и Хорватии, где хозяева уступили в серии пенальти. В Сочи базировались сборные Бразилии и Польши, в Краснодаре — сборная Испания, в Геленджике — сборные Швеции и Исландии, в Анапе — сборная Дании.

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