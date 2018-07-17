Госдума поддержала проект о штрафах за нарушение режима труда водителей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный проект закона, устанавливающий возможность привлечения к административной ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей.

Изменения вносятся в соответствующую статью федерального Кодекса об административных правонарушениях (11.23).

"В соответствии с пунктом 2 статьи 11.23 КоАП за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров. Законопроектом устанавливается возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", — говорится в пояснительной записке.

Несоблюдение режима труда и отдыха влечет штраф для водителей — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 тысяч до 10 тысяч и для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, следует из проекта.

"Кроме того, увеличение административного штрафа было обусловлено рядом резонансных происшествий на транспорте, а также значительным повышением количества ДТП, в том числе повлекших ранения и гибель людей, на грузовом и пассажирском транспорте", — поясняют авторы проекта.

Законопроект предлагает разграничить составы административных правонарушений в зависимости от признаков объективной стороны и субъекта административного правонарушения, устанавливается дифференцированный размер штрафа в зависимости от субъекта и характера правонарушения, сообщается в пояснительной записке.