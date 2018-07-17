Минздрав во вторник обсудит с регионами нацпроект по здравоохранению

ГОРКИ, 17 июл — РИА Новости. Минздрав планирует во вторник провести селекторное совещание с регионами по разработке и реализации национального проекта по здравоохранению, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко подчеркнула, что "Минздрав работает с каждым субъектом РФ в плане разработки его программы национального проекта по здравоохранению", таким образом сложится большой национальный проект.
Она также сообщила, что накануне в СФ прошли общественные слушания, посвященные реализации программы по оказанию медицинской помощи онкобольным.