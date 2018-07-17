В отделения "Почты России" поступили марки в память о семье Николая II

Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской Просиявших в Екатеринбурге

Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской Просиявших в Екатеринбурге

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Почтовая марка в память о семье Николая II вышла в обращение, говорится в сообщении "Почты России".

"На почтовой марке изображен Храм-памятник во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших. Он был возведен на месте дома горного инженера Николая Ипатьева, в котором содержались под арестом и в ночь с 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи", — говорится в сообщении предприятия.

Марка размером 30х42 миллиметра, номиналом 27 рублей выпущена тиражом 270 тысяч экземпляров.