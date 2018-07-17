"Любэ" снимет клип о Крымском мосте

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Группа "Любэ" снимет клип на автодорожной части Крымского моста на песню, посвященную Крыму. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

В связи со съемками 18 июля движение по мосту будет частично ограничено. Максимальная задержка — не более трех минут примерно один раз в час при движении по направлению в Крым.

Один из эпизодов снимут под сводами автодорожной арки. В клипе также будут съемки с берега и из акватории Керченского пролива.

"В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком. Сейчас мы наблюдаем, как машины со всех регионов страны, судя по кодам регионов на номерных знаках, едут по этой дороге над проливом. Видим искренний восторг и радость людей", — приводит портал слова солиста группы Николая Расторгуева.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.

Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части переправы запланировано на декабрь 2019 года.

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