Сбербанк опроверг сообщения об утечке личных данных клиентов в "Яндекс"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сбербанк по итогам проверки информации об утечки данных клиентов в поисковую систему "Яндекса" выявил, что утечки персональных данных клиентов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев ранее обнаружил, что через поисковик "Яндекса" можно найти персональные данные клиентов Сбербанка и ВТБ, а также данные россиян с сайта департамента транспорта Москвы. Ранее во вторник в Сбербанке сообщили, что проводится разбирательство по информации об утечке данных клиентов в поисковой системе "Яндекса". По словам представителя Сбербанка, уже на тот момент было ясно, что утечки данных, которые могут нанести ущерб банку или клиентам, не было.

"Сбербанк провел проверку каждой из ссылок, появившихся в сети по утечке информации из поисковой системы "Яндекс". Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска", — сообщили в кредитной организации.

"Банк и его клиенты надежно защищены современными системами кибербезопасности", — подчеркнули в Сбербанке.

Глава Сбербанка Герман Греф в начале июля заявил, что мошенникам ни разу не удалось взломать системы Сбербанка. Однако, по его словам, клиенты банка не защищены полностью.