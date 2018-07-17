ЕСПЧ взыскал с России 20 тысяч евро в пользу родных Политковской

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник постановил, что российские власти должны выплатить родственникам обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч евро, говорится в решении суда.

Известную журналистскими расследованиями Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли. Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения. Гайтукаев умер в колонии в июне 2017 года.

"Суд… постановил, что Россия должна выплатить заявителям в общей сложности 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба", — говорится в решении суда.

В документе также отмечается, что хотя "группе мужчин, непосредственно осуществивших убийство, был вынесен приговор… власти не смогли провести надлежащее расследование, чтобы найти человека или людей, которые заказали убийство".