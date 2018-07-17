В одном из сел КЧР на месте бывшей свалки открылась спортплощадка

ЧЕРКЕССК, 17 июл — РИА Новости. Многофункциональная спортивная площадка открылась во вторник в селе Дружба Прикубанского района Карачаево-Черкесии, где ранее была стихийная свалка мусора, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

Площадка разделена на две зоны — игровую детскую и спортивную, здесь поставлены турники, качели, построен небольшой детский городок. Установлено современное антитравматическое покрытие.

Многофункциональная площадка — второй крупный спортивный объект в селе. В 2014 году в Дружбе открылся новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. В состав ФОКа входит универсальный зал для игровых видов спорта, который трансформируется в баскетбольную и волейбольную площадки, зал единоборств, боксерский ринг, тренажерный зал и другие зоны активности.

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