МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил думскому комитету по регламенту и контролю обсудить идею ежегодного почитания памяти расстрелянной царской семьи в нижней палате парламента 17 июля.

Во вторник в ходе пленарного заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести в регламент Государственной думы поправки, согласно которым раз в год 17 июля в зале заседаний звучал гимн царской России "Боже, Царя храни!" в память последнего русского императора. Депутат от "Единой России" Наталья Поклонская инициативу Жириновского поддержала.

"Я как прокурор хочу сказать, что поводом для убийства является злой умысел преступников, реализовавших первую цветную революции в мире, после которой уничтожена была величайшая страна в мире – Российская империя. И был начат красный террор, в котором лились реки крови. И спасибо Владимиру Вольфовичу, после его выступления партия ЛДПР аплодировала, и не только партия ЛДПР, я полагаю, что меня поддержат, зачем откладывать год, предлагаю депутатам в этом зале почтить память святого государя", — отметила в свою очередь Поклонская в ходе заседания.

"В ходе выступления Владимир Вольфович предложил рассмотреть комитету по контролю и регламенту предложение по установления дня памяти нашего последнего императора Николая II 17 июля. В этой связи принять решение, чтобы рамках Госдумы мы могли отдать дань последнему русскому царю. Нет возражений, если мы такое поручение дадим комитету по контролю и регламенту, чтобы вместе с фракциями было проработано предложение коллег Жириновского и Поклонской, чтобы мы выработали решение и в рамках, в том числе и совета Думы, обсудили это предложение? И дальше уже, если выйдем на консенсус, значит, это будет консенсус. Если не выйдем на консенсус… Значит, коллеги, в любом случае мы обсудим этот вопрос для того, чтобы потом уже определить для себя решение", — ответил Володин.