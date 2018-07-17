Роскомнадзор заблокировал 3,4 тысячи пиратских интернет-ресурсов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал в РФ на постоянной основе 3,4 тысячи интернет-ресурсов, на которых неоднократно размещался мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав на интеллектуальную собственность, говорится в сообщении ведомства.

"В рамках борьбы с пиратским контентом в сети интернет на территории России на сегодняшний день ограничен доступ к 3,4 тысячам сайтам и (или) страницам сайтов… Решения о постоянной блокировке приняты Мосгорсудом (302 решения) и Минкомсвязи России (2,286 тысячи решений в отношении "зеркал" пиратских сайтов, ранее заблокированных Мосгорсудом на постоянной основе) на основании заявлений правообладателей в отношении торрент-трекеров, онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов (в каждом решении может быть указано по несколько сайтов или страниц сайтов)", — сообщила служба.

Действующие в России поисковые системы Yandex, Mail.ru, Rambler, "Спутник" и Google прекратили выдачу сведений о пиратских интернет-ресурсах, заблокированных на постоянной основе, указали в Роскомнадзоре.