В Чечне открыли мост через Терек

ГРОЗНЫЙ, 16 июл – РИА Новости. Власти Чечни открыли построенный через реку Терек самый крупный в регионе мост, расположенный на дороге в Северную Осетию и Ставрополье, передает корреспондент РИА Новости.

Движение по старому мосту, на трассе Грозный – Ищерская в Наурском районе, было закрыто еще несколько лет назад, когда он был признан аварийным. Водители ездили по объездной дороге, увеличивавшей маршрут на 180 километров. Как сообщили РИА Новости в правительстве региона, строительство нового моста началось в 2016 году, после включения объекта в госпрограмму "Развитие транспортной системы" с федеральным финансирование при долевом участии региона.

"Качественные магистрали всегда привлекают людей, куда бы мы ни поехали, в первую очередь мы судим о том или ином месте по состоянию дорог. Этот мост создавал проблемы при движении, и я уверен, его открытие облегчит жизнь сотен и тысяч людей", — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия моста.

Глава министерства автомобильных дорог Чечни Абубакар Тумхаджиев рассказал о трудностях при принятии решения о строительстве моста. "Мы давно пытались построить его, но не удавалось. Благодаря усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова строительство моста было включено в госпрограмму "Развитие транспортной системы России". Его построили, как уникальное сооружение, имеющее стратегическое значение для республики", — заявил Тумхаджиев.

По его словам, это самый длинный мостом в Чечне, его протяженность более 290 метров, ширина около 15 метров.