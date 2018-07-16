SNWall: в соцсетях было опубликовано почти два миллиона сообщений о ЧМ-2018

Праздничный салют в честь окончания ЧМ-2018 по футболу на Воробьевых горах в Москве

Праздничный салют в честь окончания ЧМ-2018 по футболу на Воробьевых горах в Москве

МОСКВА,16 июл — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стал главным событием этого лета не только для России, но и для всего мира: по данным коммуникационной платформы SNWall, с 14 июня по 15 июля в социальных сетях было опубликовано почти 2 миллиона сообщений с популярными хештегами #fifarussia2018, #fifaworldcup2018, #ЧМ2018 и другими подобными.

Больше всего сообщений было размещено во ВКонтакте (42%), вторым по популярности стал Twitter (27%), а замыкает тройку лидеров Instagram (18%).

Самой упоминаемой персоной ЧМ-2018 в соцсетях стал вратарь сборной России Игорь Акинфеев (536180 упоминаний). На втором месте — Лионель Месси (385165 упоминаний). Луку Модрича обсудили в социальных сетях 281575 раз, Килиана Мбаппе — 235875 раз. Замыкает пятерку лидеров по упоминаниям в соцсетях тренер сборной России Станислав Черчесов (232190 раз).

Самым упоминаемым стадионом в геолокациях болельщиков стал "Фишт" в Сочи (23%), второе место заняли московские "Лужники" (21%), третье место — у петербургской "Зенит-Арены" (14%).