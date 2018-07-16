В Москве восстановили движение в районе ЧП на Авиационной улице

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Движение на улице Академика Курчатова в Москве в сторону Авиационной улицы полностью восстановлено после взрыва бытового газа в кафе, сообщила пресс-служба ЦОДД.

Возгорание и хлопок произошел в одноэтажном здании по адресу: улица Авиационная, дом 22. По данным столичного главка МЧС, возгорание было ликвидировано в 16.00 на площади 50 квадратных метров. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, взрыв бытового газа произошел в кафе, пострадали 12 человек. Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

"Движение по улице Академика Курчатова в сторону улицы Авиационная полностью восстановлено", — говорится в сообщении ЦОДД, опубликованном в Twitter.

Также в пресс-службе предупредили, что в сторону Волоколамского шоссе на улице Курчатова движение осуществляется по одной полосе из двух.