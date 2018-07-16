"Рай в шалаше": полицейские разыскали астраханского Робинзона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости. Полицейские нашли пропавшего в Астрахани мужчину, он решил стать отшельником и поселился на острове, где жил в уединении и питался пойманной рыбой, сообщает региональный главк МВД.
Составленные ориентировки с фотографией пропавшего были переданы оперативным службам и строевым подразделениям городской полиции. Через некоторое время полицейские обнаружили 50-летнего мужчину на острове Городской. Он рассказал, что после душевного разговора с близким другом осознал неустроенность своей жизни и собирался прыгнуть в Волгу, а потом решил просто не возвращаться домой и пожить в одиночестве.
О результате розыскных мероприятий стражи порядка сообщили его племяннице.