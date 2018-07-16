МЧС предупредил о грозе и порывистом ветре в ближайший час в Москве

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до 22.00 понедельника, сообщается на сайте регионального ГУМЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 22 часов 16.07.2018 местами в Москва ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре по возможности переждать непогоду в капитальном строении; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, ГУМЧС рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Кроме того, управляя автотранспортным средством при грозе, рекомендуется припарковаться. Отмечается, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, а также рыбачить.