ГД в четверг начнет рассмотрение проекта об изменениях в пенсионной системе

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Госдума в четверг начнет рассмотрение проекта об изменениях в пенсионной системе в расширенном формате, заявил первый вице-спикер ГД Иван Мельников.
"В четверг с десяти утра мы начинаем рассмотрение пенсионного законопроекта. Мы договорились о том, что этот законопроект будет рассматриваться, я бы сказал, по максимальной процедуре. То есть по той же процедуре, по которой мы рассматриваем проект бюджета на текущий год", — сказал Мельников журналистам в понедельник.
Он уточнил, что расширенный формат предусматривает выступления от профильного комитета, содоклад комитета-соисполнителя, большой блок вопросов — по четыре от каждой фракции.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение. Минфин, по словам Силуанова, в 2018 году подготовит для внесения в ГД проект о добровольных пенсионных накоплениях и разработает систему их страхования, в рамках которой государство будет гарантировать сохранность пенсионного капитала, а также возможность досрочных выплат в случае непредвиденных обстоятельств. Он также сообщил, что правительство планирует увеличить размер пособия по безработице для граждан, которые останутся без работы незадолго до выхода на пенсию.