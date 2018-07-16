В ГД внесли проект о централизованных закупках лекарств от редких болезней

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Совет Федерации внес в Госдуму законопроект, расширяющий список редких (орфанных) заболеваний по программе "7 нозологий", обеспечение лекарствами для которых предполагает финансирование из федерального бюджета.
"Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статьи 14, 44 и 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", расширив программу 7 ВЗН еще пятью наиболее затратными заболеваниями: гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом типа I, мукополисахаридозом типа II, мукополисахаридозом типа VI", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Разработанный сенаторами законопроект предусматривает, что закупка лекарств для пациентов с редкими диагнозами должна вестись министерством здравоохранения РФ централизованно, по аналогии с тем, как это делается для программы "7 нозологий".
Рязанский ранее пояснял, что в настоящее время обеспечение граждан дорогостоящими лекарствами и специализированными продуктами питания для лечения этих заболеваний отнесено к полномочиям регионов. При этом большая часть субъектов федерации не может в полной мере исполнить свои обязательства по финансированию закупок в связи с их высокой стоимостью.