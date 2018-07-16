В ГД внесли проект о централизованных закупках лекарств от редких болезней

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Совет Федерации внес в Госдуму законопроект, расширяющий список редких (орфанных) заболеваний по программе "7 нозологий", обеспечение лекарствами для которых предполагает финансирование из федерального бюджета.

Ранее в пятницу Совет Федерации принял решение внести в Госдуму законопроект о централизованных закупках лекарств при орфанных (редких) заболеваниях за счет средств федерального бюджета.

"Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статьи 14, 44 и 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", расширив программу 7 ВЗН еще пятью наиболее затратными заболеваниями: гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом типа I, мукополисахаридозом типа II, мукополисахаридозом типа VI", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Разработанный сенаторами законопроект предусматривает, что закупка лекарств для пациентов с редкими диагнозами должна вестись министерством здравоохранения РФ централизованно, по аналогии с тем, как это делается для программы "7 нозологий".

Ранее глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский сообщил, что сенаторы разработали и направили в правительство РФ для подготовки отзыва проект федерального закона, предусматривающего, что закупка дорогостоящих лекарств для россиян с редкими (орфанными) заболеваниями будет осуществляться централизованно — через Минздрав.

Рязанский ранее пояснял, что в настоящее время обеспечение граждан дорогостоящими лекарствами и специализированными продуктами питания для лечения этих заболеваний отнесено к полномочиям регионов. При этом большая часть субъектов федерации не может в полной мере исполнить свои обязательства по финансированию закупок в связи с их высокой стоимостью.

В России на государственном уровне действует программа "7 нозологий". За счет средств федерального бюджета централизованно закупаются лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также пациентов, перенесших трансплантацию органов или тканей.