В Волгограде восстановили работу светофоров после перебоев из-за ливня

ВОЛГОГРАД, 16 июл – РИА Новости. Работа светофоров восстановлена в Волгограде, они работали с перебоями из-за ливня, который обрушился на город в воскресенье, сообщает пресс-служба администрации города.

В Волгограде введен режим ЧС из-за ливня. За несколько часов в воскресенье выпала 1,5-месячная норма осадков, в результате потоками воды вынесло грунт со склонов и откосов на дороги и образовались наносы.

Кроме того, по информации мэрии, несколько светофоров автоматически отключились от системы электроснабжения, чтобы не случилось короткого замыкания. В результате некоторые перекрестки в Красноармейском, Советском, Центральном и Краснооктябрьском районах Волгограда стали нерегулируемыми.

"В течение дня специалисты муниципального предприятия проверили систему городского дорожного регулирования, электроснабжение всех объектов восстановлено. Выявленные незначительные повреждения оперативно устранены. К 15 часам работа всех светофорных объектов восстановлена", — отмечает в сообщении пресс-служба мэрии.