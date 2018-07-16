Москва готова делиться с Катаром опытом организации ЧМ

Волонтер с табличкой #@roadto2022 на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Волонтер с табличкой #@roadto2022 на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Власти Москвы готовы делиться с Катаром своим опытом в организации чемпионата мира по футболу и по работе городских служб, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков в понедельник в ходе пресс-конференции.

"Если наши коллеги из Катара обратятся за методической помощью, конечно, мы поделимся своим опытом, своими наработками", — сказал он.

Чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля. Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году в Катаре.