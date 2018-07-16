Скворцова рассказала об онкопрограмме для регионов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минздрав РФ подготовил для регионов методические рекомендации для реализации онкологической программы в стране, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
"Мы написали специально для регионов подробнейшие методические рекомендации, каким образом, соответственно, каждый регион свою программу будет формировать", — сказала Скворцова.
Она пояснила, что человек как объект онкологической программы должен получать все, что ему нужно, независимо от того, где он живет. "Мы сейчас анализируем с регионами вместе условия, как сделать так, чтобы он получал, все, что нужно. И видим, что в каждом регионе нужно доставить до этого оптимального условия разные компоненты", — отметила Скворцова.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни.