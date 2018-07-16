На химиотерапию в 2019 году выделят 70 миллиардов рублей

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На химиотерапию в России выделят 70 миллиардов рублей в 2019 году, этот вид лечения находится в большом дефиците в стационарах, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

"На будущий год планируется 70 миллиардов рублей только на исполнение клинических рекомендаций — на то, что в настоящее время дефицитно. Самый главный дефицит на сегодняшний день — это химиотерапия. Как выяснилось, химиотерапия дефицитна и в стационарах (это первый, максимум второй курсы) и особенно в дневных стационарах, причем не столько страдает тариф, сколько страдает кратность повторения необходимых курсов. Там, где это нужно проводить 10 курсов, могут провести четыре, а дальше сказать: покупайте за свой счет",- отметила Скворцова.

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