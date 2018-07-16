Более 800 юнармейцев примут участие в конкурсе "Дорога победителей"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 800 юнармейцев из 85 регионов России примут участие в конкурсе "Дорога победителей", военно-исторической реконструкции, а также отработают навыки боевой и строевой подготовки в финале военно-спортивной игры "Победа", сообщила журналистам на пресс-конференции руководитель аппарата движения "Юнармия" олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

По ее словам, заключительный этап всероссийской игры пройдет на территории подмосковного парка "Патриот" с 18 по 21 июля.

"Старт игре даст статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков. В прошлом году в игре участвовали 63 команды, в этом году — уже 85 команд — из всех регионов страны. В парке "Патриот" будет создана атмосфера, которая вызовет у ребят особые чувства и эмоции, которые помогут им думать в правильном направлении для решения конкурсных заданий в рамках игры", — рассказала она.

По словам Слесаренко, конкурсная программа представлена шестью дисциплинами. Конкурс "Дорога победителей" будет организован в зоне, где в прошлом году развернулась масштабная военно-историческая реконструкция "Штурм Берлина". Кроме того, один из этапов игры пройдет в "Партизанской деревне" в виде интерактивных тестовых заданий. Форму тестов разрабатывали совместно с министерством просвещения. "В этом году задания конкурса будут не традиционные — на знание истории, имен, каких-то дат, а на логику, действия и принятие решений в различных нестандартных ситуациях", — отметила Слесаренко.

Участниками военно-спортивной игры "Победа" стали юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций. В этом году в муниципальных этапах игры приняло участие более 136 тысяч человек, а на региональном — около 15 тысяч. Отборочные соревнования проходили на базе центров военно-патриотического воспитания, школ, воинских частей и полигонов военных округов. Финал "Победы" пройдет на территории подмосковного парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и в Таманской дивизии в Алабино.

В 2015 году финал "Победы" прошел в Севастополе, в 2016 году — в Волгограде. С 2017 года финал игры проходит в парке "Патриот".