Перинатальный центр в Смоленске осенью примет первых пациентов

СМОЛЕНСК, 16 июл — РИА Новости. В начале осени построенный в Смоленске перинатальный центр будет готов принять первых пациентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"Строительство в областном центре перинатального центра на 130 коек — один из важнейших приоритетов в социальной политике, проводимой администрацией региона", — сказал собеседник агентства, отметив, что в начале июля перинатальному центру было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

По его словам, центр оснащен самым современным медицинским оборудованием — это позволит значительно улучшить демографическую ситуацию в регионе, в частности, снизив показатели младенческой и материнской смертности.

"Отделение реанимации новорожденных оснащено центральной мониторинговой станцией, что позволяет на посту медсестры контролировать основные жизненно важные функции маленьких пациентов", — сказал представитель пресс-службы, обратив при этом внимание, что большая часть смонтированного оборудования — отечественного производства.

Заместитель полпреда президента России в ЦФО Ольга Атюкова, осмотревшая центр вместе с губернатором области Алексеем Островским положительно оценила объект.

"Все хорошо сделано", — сказала замполпреда.

В пресс-службе добавили, что в рамках подготовки медицинских кадров для перинатального центра обучено по целевому набору 114 специалистов — 40 врачей, 74 средних медицинских работника. Кроме того, в прошлом году за счет бюджетных средств региона закуплены два автомобиля скорой медицинской помощи.

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