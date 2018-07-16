В Тамбове состоялось официальное открытие перинатального центра на 150 коек

ТАМБОВ, 16 июл — РИА Новости. Перинатальный центр на 150 коек, который сможет принимать до 3,5 тысяч пациентов в год, официально открыт в понедельник в Тамбове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В церемонии открытия центра приняли участие полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
"С открытием перинатального центра Тамбовская область должна не просто удержать статус региона с самым низким уровнем младенческой смертности, но и повысить качество услуг в сфере родовспоможения и детства за счет использования новейших технологий. Это один из лучших подарков, который сделан тамбовчанам. Мы приглашаем к нам также будущих мам из других регионов, где нет современных медицинских комплексов. Пусть будет больше счастливых родителей!" — приводит пресс-служба слова Никитина.
Заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию этого центра, как и 14 аналогичных по всей стране, выступила ГК "Ростех".
"Ростех" также оснастил Центр современным оборудованием для телемедицины, которое позволяет непрерывно транслировать основные показатели пациента на пост медицинской сестре, а также проводить консилиумы и виртуальные обходы отделений перинатального центра с федеральными экспертами для оперативной постановки диагноза. За счет средств, сэкономленных на строительстве, "Ростех" укомплектовал центр двумя высокотехнологичными реанимобилями с дополнительным оборудованием на сумму 9,8 миллиона рублей, способных перевозить новорождённых со сложными патологиями и экстремально низкой массой тела.
Глава администрации Тамбовской области отметил, что работа центра выведет регион на новую ступень демографического развития. Инновационные технологии позволят успешно решать задачи, обозначенные в майских указах президента России, связанные с темой материнства и детства, подчеркнул он.