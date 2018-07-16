В Тамбове состоялось официальное открытие перинатального центра на 150 коек

ТАМБОВ, 16 июл — РИА Новости. Перинатальный центр на 150 коек, который сможет принимать до 3,5 тысяч пациентов в год, официально открыт в понедельник в Тамбове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Клиника построена в рамках исполнения поручения президента России и программы Минздрава России, направленной на развитие сети перинатальных центров в регионах РФ. В медучреждении применяются современные медицинские технологии выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела с элементами имитации внутриутробного состояния. На строительство центра было направлено более 2,5 миллиардов рублей, из них 526,9 миллиона рублей — средства бюджета области. В рамках торжественного открытия центра состоялась выписка тысячного новорожденного.

В церемонии открытия центра приняли участие полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

"С открытием перинатального центра Тамбовская область должна не просто удержать статус региона с самым низким уровнем младенческой смертности, но и повысить качество услуг в сфере родовспоможения и детства за счет использования новейших технологий. Это один из лучших подарков, который сделан тамбовчанам. Мы приглашаем к нам также будущих мам из других регионов, где нет современных медицинских комплексов. Пусть будет больше счастливых родителей!" — приводит пресс-служба слова Никитина.

Заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию этого центра, как и 14 аналогичных по всей стране, выступила ГК "Ростех".

"Это сложные объекты, с нетиповой планировкой, сложными инженерными системами, высокотехнологичным оборудованием. Например, отделения реанимации и интенсивной терапии, операционный блок оборудованы комплексом "чистых помещений", что подразумевает антибактериальные напольные и настенные покрытия, а также стерильный поток воздуха. Более 60% поставленного оборудования — это отечественная продукция, произведенная нашим холдингом", — привели в пресс-службе слова Чемезова.

"Ростех" также оснастил Центр современным оборудованием для телемедицины, которое позволяет непрерывно транслировать основные показатели пациента на пост медицинской сестре, а также проводить консилиумы и виртуальные обходы отделений перинатального центра с федеральными экспертами для оперативной постановки диагноза. За счет средств, сэкономленных на строительстве, "Ростех" укомплектовал центр двумя высокотехнологичными реанимобилями с дополнительным оборудованием на сумму 9,8 миллиона рублей, способных перевозить новорождённых со сложными патологиями и экстремально низкой массой тела.

Глава администрации Тамбовской области отметил, что работа центра выведет регион на новую ступень демографического развития. Инновационные технологии позволят успешно решать задачи, обозначенные в майских указах президента России, связанные с темой материнства и детства, подчеркнул он.

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